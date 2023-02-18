USD 444.23
EUR 472.48
RUB 5.96
  1. Home
  2. Новости
  3. На красивые номера для авто казахстанцы потратили 6 млрд тенге

На красивые номера для авто казахстанцы потратили 6 млрд тенге

В Казахстане резко вырос спрос на красивые номера для машин – автомобилисты потратили на них почти 6 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

Самыми дорогими являются комбинации с одинаковыми буквами, начинающиеся с двух нулей, сообщает КТК.

К классу VIP также относится номер с тремя семерками. Такие обозначения владельцам обходились в 285 МРП, то есть почти в 873 тыс. тенге.

Больше остальных красивые номера любят алматинцы. В 2022 году они приобрели 7 тыс. нестандартных регистрационных знаков.

Благодаря этому в госбюджет поступило 2 млрд 365 млн. Жители других регионов оказались куда скромнее.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Возникли вопросы. Родственники погибших мамы и детей ищут свидетелей ДТП
Следующая новость

Несоответствие систем видеонаблюдения зафиксировано в учреждениях образования Костанайской области