В адрес Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева поступило обращение от многодетной матери, обладательницы подвески «Алтын алқа». Женщина сообщила, что ее дочери было отказано в зачислении в 7 класс специализированной гимназии №8 имени М.Х. Дулати в г.Шымкент ввиду необходимости прохождения конкурса на общих основаниях, что регламентировано Типовыми правилами.

Однако, согласно тем же Типовым правилам, существует перечень социально уязвимых категорий населения, из числа которых отбираются 15% обучающихся от общего количества принимаемых в специализированные организации образования. При этом, многодетные семьи в данный перечень по каким-то причинам не входят, несмотря на то, что во многих других документах семьи с четырьмя и более детьми относятся к категории нуждающихся в социальной помощи.

Автор обращения со ссылкой на законодательство просила дополнить перечень детьми из многодетных семей.

В ходе рассмотрения обращения Омбудсменом Артуром Ластаевым было направлено ходатайство в Министерство просвещения с рекомендацией пересмотреть Типовые правила и внести в перечень социально уязвимых категорий детей из многодетных семей.

В результате проведенной работы Министерством просвещения внесены поправки в пункт 18-1 Типовых правил приема на обучение

в организации, реализующие общеобразовательные учебные программы среднего образования.

В частности, дети из многодетных семей, матери которых награждены подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», отнесены к социально уязвимым категориям населения, и из их числа отбираются 15% от общего количества принимаемых в специализированные гимназии.

Указанные нормы введены в действие и размещены в открытом доступе.

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