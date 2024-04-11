На майские праздники планируется перенос выходных дней

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Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ «О переносе дня отдыха в 2024 году», сообщает Zakon.kz.
«Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года», – говорится в документе.
Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 мая 2024 года, отмечая День защитника Отечества – 7 мая, и День Победы – 9 мая.
4 мая будет рабочим днем.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 апреля.
Кроме того, 1 мая казахстанцы отметят праздник единства народа Казахстана.
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