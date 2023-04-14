На мальчика в Костанае упали футбольные ворота

Как сообщил заведующий сектором по хирургической службе Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий, ребёнок поступил в учреждение 12 апреля.

16-летний мальчик получил тяжёлую травму в результате падения на него футбольных ворот.

«У мальчика разрыв 12-перстной кишки. Это одна из тяжелейших травм по характеру и лечению. Много бывает осложенией после этого. Ребенок в реаниамации на искусственной вентиляции лёгких. Он перенес операцию. Состояние тяжёлое, но оно стабилизировалось. Лечение продолжается. Будем решать, чтобы снять мальчика с ИВЛ для самостоятельного дыхания», — сообщил Игорь Белобржицкий.

Врач уточнил, что две недели назад после аналогичного происшествия из Узункольского района, к ним поступил 16-летний подросток.

«На голову 16-летнего подростка упали футбольные ворота. Он получил черепно-мозговую травму. Его состяние средней степени тяжести. Сейчас ребенок идет на поправку. Мы думали, что подобные случаи остались в прошлом, после трагедии 4-летней давности, когда в Костанае после падения футбольных ворот, погиб ребёнок. Но, к большому сожалению, нет. Эта проблема остается», — подчернкул Игорь Белобржицкий.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.