На маршруты Костаная выйдут 50 новых автобусов

Костанайский автобусный парк пополнился новыми низкопольными пассажирскими автобусами. Обновление стало возможным благодаря финансированию АО «Фонд развития промышленности».
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
50 единиц техники марки SAZ модели LE60 производства завода «СарыаркаАвтоПром» приобретены АО «СПК «Тобол»и переданы в аренду действующим перевозчикам для замены устаревшего транспорта.
Пассажирские автобусы будут курсировать на городских маршрутах №18, 10, 13, 5, 27, направления которых охватывают большую часть территории областного центра.
Отметим, что низкопольные пассажирские автобусы SAZ адаптированы к погодным условиям северного Казахстана.Ранее костанайские автоперевозчики провели тестирование SAZ в городских условиях и положительно оценили пассажирские автобусы.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области