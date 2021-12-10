На маршруты Костаная выйдут 50 новых автобусов

Костанайский автобусный парк пополнился новыми низкопольными пассажирскими автобусами. Обновление стало возможным благодаря финансированию АО «Фонд развития промышленности».

50 единиц техники марки SAZ модели LE60 производства завода «СарыаркаАвтоПром» приобретены АО «СПК «Тобол»и переданы в аренду действующим перевозчикам для замены устаревшего транспорта.

Пассажирские автобусы будут курсировать на городских маршрутах №18, 10, 13, 5, 27, направления которых охватывают большую часть территории областного центра.

Отметим, что низкопольные пассажирские автобусы SAZ адаптированы к погодным условиям северного Казахстана.Ранее костанайские автоперевозчики провели тестирование SAZ в городских условиях и положительно оценили пассажирские автобусы.

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