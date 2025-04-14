Очень сложный вопрос. Именно так сегодня аким Костаная высказался о строительстве индивидуального жилья в областном...
Информацию распространил отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорг Костаная.
«Отдел ЖКХ города сообщает о перекрытии ул. Герасимова на ремонтные работы сроком с 15.04.2025г. по 15.05.2025г.
В связи с этим, изменена схема движения маршрутов №3, №5», — говорится в сообщении.
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева 14 апреля 2025 года на обсуждении поправок в законопроект по вопросам...
Банковский сектор стран СНГ завершил 2024 год на фоне глобальных экономических вызовов, сохранив общий вектор...
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