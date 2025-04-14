Информацию распространил отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорг Костаная.

«Отдел ЖКХ города сообщает о перекрытии ул. Герасимова на ремонтные работы сроком с 15.04.2025г. по 15.05.2025г.

В связи с этим, изменена схема движения маршрутов №3, №5», — говорится в сообщении.

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