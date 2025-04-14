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На месяц дав маршрута в Костанае изменят движение

— Сегодня, 14:54
Изображение для новости: На месяц дав маршрута в Костанае изменят движение

pixabay.com

Информацию распространил отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорг Костаная. 

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«Отдел ЖКХ города сообщает о перекрытии ул. Герасимова на ремонтные работы сроком с 15.04.2025г. по 15.05.2025г.
В связи с этим, изменена схема движения маршрутов №3, №5», — говорится в сообщении.



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