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На месяц закроют участок дороги в Костанае

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Информацию о перекрытии улицы в Костанае распространила пресс-служба акимата города. 

В связи с производственной необходимостью, с 17 марта по 18 апреля 2020 года будет произведено перекрытие улицы Чкалова в границах от улицы Маяковского до ул. Гашека.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.

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