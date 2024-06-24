На месте кинотеатра «Казахстан» появится отель «Novotel»

Он будет одним из отелей брендов Французской международной гостиничной группы «Accor». Портфолио группы Accor включает 45 брендов в составе более чем 5 600 отелей в 100 странах мира. Одним из которых является бренд отеля «Novotel».

Novotel — это стандартизированные отели верхнего сегмента среднего класса. Сеть включает около четырёхсот гостиниц в шестидесяти странах мира. Отели Novotel располагаются преимущественно в крупнейших мегаполисах мира, бизнес-центрах и туристических направлениях.

Новый отель, который намерен расположиться на месте кинотеатра «Казахстан» будет визитной карточкой областного центра и станет местом для привлекательности инвесторов. Как показали последние мониторинги, кинотеатр в таком виде себя изжил и нет посещаемости. Поэтому новые хозяева здания кинотеатра «Казахстан» намерены построить отель международного класса.

Отель будет состоять из 7-9 этажей в зависимости от геологии. Иметь подземный и надземный паркинг, в нем будет 120 номеров разного уровня- бизнес- класса, семейного уровня и эконом класса и конечно же номера для маломобильной группы населения.

— Ни единого сантиметра земли не будет взято не у сквера, отель расположится в пределах той площади, что находится в частной собственности у сегодняшнего кинотеатра, — рассказывает нам финансовый директор заказчика Марлен Смаилов.

Сеть такого уровня как «Novotel» включает около четырёхсот гостиниц в шестидесяти странах мира и в этот список теперь войдет и Костанай. Отели «Novotel» располагаются преимущественно в крупнейших мегаполисах мира, бизнес-центрах и туристических направлениях Строительство отеля международного бренда «Novotel» в городе Костанай имеет значительное социально-экономическое воздействие на регион, способствуя увеличению количества рабочих мест, поступлений налогов в местный бюджет, привлечению новых инвесторов и туристического потока в регион.

— Например, сегодня Костанай не может стать местом дозаправок самолетов, потому что здесь нет отеля такого уровня, где могли бы отдыхать пилоты международных рейсов, -рассказывает Марлен Смаилов, — А наш отель может как раз стать этим местом.

В четырехзвездочном отеле будет установлена общая фильтрующая система питьевой воды. Комплекс будет оснащен вентиляцией рекуперативного типа, пожарной и охранной сигнализацией. А самое главное он станет отвечать международным требованиям с высоким уровнем обслуживания гостей и качеством сервиса.

Уже готов проект гостиницы, а вообще отели гостиничной группы «Accor» — это отели, которые, в первую очередь, превосходят конкурентов по качеству сервиса и услуг, номерному фонду, наличию мировой узнаваемой программы лояльности и современному техническому оснащению.

Если учесть, что власти города и области давно говорят о том, что Костанай нуждается в новых гостиницах. Отель «Novotel» может стать местом решения этой проблемы. Как рассказывают гости города, в нашем областном центре ощущается постоянная нехватка гостиничных номеров, поэтому строительство нового отеля будет, кстати, и своевременно.

Инициаторы проекта уверены, что отель улучшит инвестиционный климат Костанайской области и будет содействовать формированию туристического имиджа региона.

Кстати, стоимость проекта семь миллиардов тенге. Вместе с тем, успешная реализация проекта, окажет положительный мультипликативный эффект на городскую инфраструктуру.

Наряду с этим, проект способствует созданию новых постоянных рабочих мест что также положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона. А, наличие международного бренда «Novotel» послужит удовлетворением потребностей как местных потребителей, так и иностранных туристов.

Партнёрский материал

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