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На месте кинотеатра «Казахстан» появится отель «Novotel»

Фотография для новости На месте кинотеатра "Казахстан" появится отель "Novotel"

Он будет одним из отелей брендов Французской международной гостиничной группы «Accor». Портфолио группы Accor включает 45 брендов в составе более чем 5 600 отелей в 100 странах мира. Одним из которых является бренд отеля «Novotel».

Novotel — это стандартизированные отели верхнего сегмента среднего класса. Сеть включает около четырёхсот гостиниц в шестидесяти странах мира. Отели Novotel располагаются преимущественно в крупнейших мегаполисах мира, бизнес-центрах и туристических направлениях.

Новый отель, который намерен расположиться на месте кинотеатра «Казахстан» будет визитной карточкой областного центра и станет местом для привлекательности инвесторов. Как показали последние мониторинги, кинотеатр в таком виде себя изжил и нет посещаемости. Поэтому новые хозяева здания кинотеатра «Казахстан» намерены построить отель международного класса.

Отель будет состоять из 7-9 этажей в зависимости от геологии. Иметь подземный и надземный паркинг, в нем будет 120 номеров разного уровня- бизнес- класса, семейного уровня и эконом класса и конечно же номера для маломобильной группы населения.

— Ни единого сантиметра земли не будет взято не у сквера, отель расположится в пределах той площади, что находится в частной собственности у сегодняшнего кинотеатра, — рассказывает нам финансовый директор заказчика Марлен Смаилов.

Сеть такого уровня как «Novotel» включает около четырёхсот гостиниц в шестидесяти странах мира и в этот список теперь войдет и Костанай. Отели «Novotel» располагаются преимущественно в крупнейших мегаполисах мира, бизнес-центрах и туристических направлениях Строительство отеля международного бренда «Novotel» в городе Костанай имеет значительное социально-экономическое воздействие на регион, способствуя увеличению количества рабочих мест, поступлений налогов в местный бюджет, привлечению новых инвесторов и туристического потока в регион.

— Например, сегодня Костанай не может стать местом дозаправок самолетов, потому что здесь нет отеля такого уровня, где могли бы отдыхать пилоты международных рейсов, -рассказывает Марлен Смаилов, — А наш отель может как раз стать этим местом.

В четырехзвездочном отеле будет установлена общая фильтрующая система питьевой воды. Комплекс будет оснащен вентиляцией рекуперативного типа, пожарной и охранной сигнализацией. А самое главное он станет отвечать международным требованиям с высоким уровнем обслуживания гостей и качеством сервиса.
Уже готов проект гостиницы, а вообще отели гостиничной группы «Accor» — это отели, которые, в первую очередь, превосходят конкурентов по качеству сервиса и услуг, номерному фонду, наличию мировой узнаваемой программы лояльности и современному техническому оснащению.

Если учесть, что власти города и области давно говорят о том, что Костанай нуждается в новых гостиницах. Отель «Novotel» может стать местом решения этой проблемы. Как рассказывают гости города, в нашем областном центре ощущается постоянная нехватка гостиничных номеров, поэтому строительство нового отеля будет, кстати, и своевременно.

Инициаторы проекта уверены, что отель улучшит инвестиционный климат Костанайской области и будет содействовать формированию туристического имиджа региона.

Кстати, стоимость проекта семь миллиардов тенге. Вместе с тем, успешная реализация проекта, окажет положительный мультипликативный эффект на городскую инфраструктуру.
Наряду с этим, проект способствует созданию новых постоянных рабочих мест что также положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона. А, наличие международного бренда «Novotel» послужит удовлетворением потребностей как местных потребителей, так и иностранных туристов.

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