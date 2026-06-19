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На металлургическом предприятии в Рудном погиб сотрудник

— Сегодня, 15:32
Изображение для новости: На металлургическом предприятии в Рудном погиб сотрудник

Фото взято с dzen.ru


На ремонтно-механическом металлопрокатном заводе ТОО «ERG Service» произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщается в аккаунте предприятия. 

Как сообщили в компании, 19 июня 2026 года в электросталеплавильном цехе предприятия погиб сотрудник — шихтовщик. Трагедия произошла во время выполнения работ на сталеплавильной печи.

О происшествии уведомлены государственные органы. В настоящее время проводится расследование, которое должно установить все обстоятельства и причины случившегося.

«Коллектив и руководство ТОО «ERG Service» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Компания окажет семье необходимую помощь», — говорится в сообщении предприятия.

Иные подробности происшествия пока не сообщаются.



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