На многочисленные жалобы населения по очистке дорог отреагировали

Накат на проезжей части, снег на обочинах, деформированные дорожные знаки — все это было выявлено специалистами Костанайского Филиала «Национального центра качества дорожных активов» в результате мониторинга республиканской трассы М-36 в пределах Федоровского района. Причина проверки — многочисленные жалобы населения, сообщает alau.kz

В проектный офис «Қостанай — адалдық алаңы», как отмечает его руководитель, стало поступать немало жалоб от жителей области на очистку автомобильных дорог республиканского значения. К примеру, по направлению от областного центра к Федоровке. Напомним, что именно в этом направлении находится поселок Озерный, вблизи которого трассу задувает чаще, чем в других местах. Последние бураны, которые в регионе идут с 18 февраля, серьезно добавил работы дорожникам. Всего в регионе чистится 1428 км республиканских трасс, работает техника до сих пор круглосуточно и без выходных. Сотрудники проектного офиса «Қостанай — адалдық алаңы» замечаний не выявили, а вот специалисты национального центра качества дорожных активов приводят свою статистику. Они провели 30 выездов на дороги, и выявили 116 замечаний, из которых 80 уже устранены. На этом участке дороги, работы еще много. Есть снег на обочине, дорожное полотно имеет местами накат, не очищена от снега часть автопавильонов.

«Соответственно, потому что из-за большого снегоперемета в течении суток больше нормы, здесь много нареканий снежному накату, перемету, нет проезда. Проверяем, какие нарекания есть выявляем. У подрядчика не всегда хватает техники, заимствуют у других областей. Устранить нарекания по большому снегу на проезжей части. Не всегда это получается», — говорит инженер отдела КФ «Наццентра качества дорожных активов Владимир Завалий.

Дорожно-техническая инспекция при Департаменте полиции Костанайской области тоже в числе участников группы проверки. До этого они уже провели 292 обследования дорог и выписали 338 предписания по ним. За неудовлетворительное содержание дорог к ответственности привлечено 19 должностных лиц.

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