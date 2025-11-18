«На момент госпитализации пациентка была стабильна»: костанайские фельдшеры спасли женщину с тяжёлым шоком





Видеообращение жительницы Костаная Нелли Жуламановой со словами благодарности медикам скорой помощи стало поводом рассказать о работе фельдшеров, которые спасли ей жизнь.

В ночь с 8 на 9 мая бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов к женщине, у которой развился гиповолемический шок — опасное для жизни состояние, вызванное резким снижением объёма циркулирующей крови.

На вызов прибыла 23-летний фельдшер Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи Диана Зайцева.

«Человек чувствовал себя плохо, поэтому и обратился за помощью. Действительно, состояние было тяжёлое, потому что там был гиповолемический шок. Нужно было восполнить жидкость. Среагировали быстро, всё сделали. На момент транспортировки в стационар пациентка уже находилась в стабильном состоянии», — рассказала Диана Зайцева.

Молодой специалист работает на станции третий год. В ту ночь ей помогала ещё одна бригада скорой помощи под руководством фельдшера Жандоса Куанышкалиева, который работает в медицине уже 17 лет.

По его словам, история получила отклик именно потому, что пациентка осознавала всю серьёзность ситуации.

«Человек не просто так записал это видео. Это говорит о том, что человек ценит свою жизнь, ценит своё здоровье и понимает всю серьёзность ситуации», — отметил Жандос Куанышкалиев.

Диана признаётся, что изначально не планировала связывать свою жизнь с медициной. Однако во время практики в медицинском колледже поняла, что именно эта профессия ей подходит.

По словам фельдшера, главное в работе — видеть результат своей помощи.

«Когда пациент в стабильном состоянии или хотя бы живой доезжает до стационара, а потом, получив помощь, своими ногами уходит домой — вот это прям кайф», — говорит она.

Медики отмечают, что работа на скорой помощи требует не только знаний и опыта, но и слаженной командной работы. Именно коллектив они называют одной из главных причин, по которой любят свою профессию.

Пользуясь случаем, Жандос Куанышкалиев поздравил коллег с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, удачи и благодарных пациентов.

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