На мутную питьевую воду жалуются рудничане

Проблема, о которой немало говорили на аппаратном совещании, рудничане жалуются на то, что питьевая вода из крана бежит мутная. В ТОО «Рудненский водоканал» связывают это с поливным сезоном.

Частный сектор использует для полива питьевую воду, в итоге — ее расход возрастает, из резервуаров ее выкачивают почти подчистую, поднимая мутный осадок.

«Не пользуйтесь питьевой водой для полива, лучше закажите машину, привезите. Конечно, мы сегодня продаем один куб за 54 тенге, тогда как одна бутылочка литровой воды стоит 200 тенге. Мы за тысячу литров продаем по 50 тенге. Воду нужно ценить, и я призываю наших граждан аккуратней относиться к питьевой воде», — призвал Виктор Ионенко.

Помимо этого, Рудный ждет дополнительное финансирование из республиканского бюджета на реконструкцию фильтровальной насосной станции. Это больше 5 млрд тенге. Пока же, отметил аким города, здесь намерены провести капитальный ремонт одного водовода. Планируется завершить и строительство нового водопровода к поселку Горняцкий

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