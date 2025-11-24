В Костанайском районе, на участке будущей набережной между областным центром и Тобылом, началось возведение четырёхзвёздочного гостиничного комплекса общей площадью 15 тыс. кв. м. По словам подрядчиков, это будет первый в Казахстане Courtyard by Marriott — сеть отелей средней ценовой категории, ориентированная на деловых путешественников и комфортный семейный отдых.

По информации управляющего партнёра проекта Алексея Лукаша, комплекс полностью спроектирован по стандартам международного оператора:

«Документация прошла госэкспертизу и предварительное согласование в сети Marriott International. Завершён этап дизайн-проекта, ведём переговоры о представлении пилотного номера», — сообщил он.

Что построят

Проектом предусмотрено несколько корпусов, самый высокий — 9 этажей — с панорамными окнами на реку Тобол. В составе комплекса:

142 номера семи категорий;

семи категорий; конференц-зал на 600 мест ;

; зоны отдыха — SPA, ресторан и бар, фитнес-клуб.

Ожидается создание порядка 150 новых рабочих мест.

Как продвигается стройка

На площадке развернуты земляные работы: уже забито 1 400 свай, идёт устройство фундаментной плиты. Территорию вокруг объекта планируют благоустроить — обустроят детские площадки, игровые зоны и прогулочную аллею .

Зачем Костанаю международный бренд

«Marriott International обычно выбирает города с населением 600–800 тысяч. Костанай меньше, но его активное и стабильное развитие говорит о правильном векторе: такой отель здесь необходим», — отметил Алексей Лукаш.

Эту оценку подтверждает и региональная повестка. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов напомнил, что за три года валовой региональный продукт вырос на 30%, а объём привлекаемых инвестиций — на 40%, в том числе $1,5 млрд прямых иностранных инвестиций.

«Инвесторы, приезжающие с проектами, говорят о нехватке гостиниц. Потребность острая», — подчеркнул глава региона.

По завершении строительства комплекс должен закрыть дефицит качественного номерного фонда и площадок для деловых мероприятий, что усилит туристическую и деловую привлекательность Костаная.

