На навязчивые звонки налоговиков из-за декларации жалуются казахстанцы

На навязчивые звонки налоговиков жалуются казахстанцы, передает корреспондент Tengrinews.kz. С разных номеров звонят налогоплательщикам с требованием сдать декларацию. В день может поступать до трёх звонков.

Налоговые звонки осуществляются в автоматическом режиме.

«Уважаемый налогоплательщик! Вам необходимо срочно сдать декларацию. Для подробной информации обратитесь в налоговое управление по (вашему) району», — говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировали в департаменте администрирования непроизводственных платежей и физических лиц комитета государственных доходов. Сотрудники налоговой службы действуют в соответствии с пунктом 1 статьи 73 Налогового кодекса, в котором говорится, что налоговые органы оказывают содействие налогоплательщикам (налоговым агентам), в том числе с помощью технических средств и средств телефонной и сотовой связи.

По данным КГД, с 1 января 2024 года декларацию об активах и обязательствах (декларация формы 250.00) обязаны сдавать руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Это около 2,4 миллиона человек.

В ведомстве уточнили, что если юрлицо приостановило деятельность, декларацию все равно необходимо сдать. Тех, кто не предоставил декларации еще очень много. Чтобы ускорить процесс ведется активная разъяснительная работа.

«В этих целях посредством рассылки от единого контакт-центра 1414 распространена информация о необходимости представления декларации по месту жительства физического лица в срок до 15 сентября 2024 года. Кроме того, работниками органов государственных доходов проводится обзвон физических лиц, обязанных представить декларации в текущем году. Данные меры носят уведомительный и рекомендательный характер», — пояснили в КГД.

Напомним, физические лица, представившие декларацию формы 250.00 в 2021-2023 годах, обязаны в 2024 году представить декларацию о доходах и имуществе (декларация формы 270.00)

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.