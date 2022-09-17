На недоработки акимата Костанайской области в сфере образования указал премьер-министр

В ходе совещания премьер-министр также обратил внимание на недоработки акимата Костанайской области в сфере образования, сообщает проесс-служба премьер-министра.
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В частности, он отметил срыв сроков окончания капитального ремонта в 7 школах региона, из-за чего дети вынуждены учиться в неприспособленных местах — это детские сады, дома культуры, здания сельских акиматов.
«Нужно принять оперативные меры для решения этой проблемы. В целом необходимо более ответственно подходить к сфере образования, так как дети должны учиться в соответствующих условиях», – подчеркнул Алихан Смаилов.
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