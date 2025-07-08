Казахстанцы жалуются на дефицит железнодорожных билетов. По данным национального перевозчика, только за первый месяц лета было реализовано порядка 2 миллионов билетов, а с начала года — около 10 миллионов. Несмотря на то что ежедневно в рейсы выходят более 2 тысяч вагонов, их всё равно не хватает из-за высокого сезонного спроса. Для частичного решения проблемы компания запускает дополнительные поезда. Если же билетов на нужное направление нет, пассажирам рекомендуют воспользоваться электронной очередью ожидания, сообщает ТК Хабар.

Национальный перевозчик объясняет ситуацию повышенным спросом в летний период. Однако дефицит, по их словам незначительный – благодаря запуску дополнительных поездов.

«Дефицит есть, но не значительный. Назначены дополнительные поезда, у нас востребованные направления это Астана-Алматы, Астана-Шымкент, Астана-Актобе, по данным направлениям запустили дополнительные поезда. Также летом большая потребность в сторону озера Алаколь. В этом году порядка 13 маршрутов задействованы. Из них 4 маршрута постоянные и 9 маршрутов дополнительно запустили», — объяснил Ерлан Жимайлов, директор департамента по продажам АО «Пассажирские перевозки».

При отсутствии билетов сотрудники предлагают встать в очередь – электронную. В этом году листом ожидания воспользовались порядка 180 тысяч пассажиров. Существуют и различные площадки интернет-ресурсов по продаже билетов – однако все они взымают комиссию, отмечает нацперевозчик.

«Электронная очередь можно приобрести на нашем сайте за 7 дней до отправления поезда. Порядка 80-90% места обеспечиваем, многие не дожидаются просто. 02.47 Билет появляются по мере их появления. Когда кто-то сдал, вернул, есть прицепка вагонов, или назначение поезда дополнительного. Только в таких случаях появляются свободные места. Я бы рекомендовал вставать в очередь на нашем сайте, потому что там у нас без комиссии. Час есть у пассажира выкупить место, далее если не выкупает, билет уходить в свободную продажу. И от статистика показывает – 180 тысяч билетов нашли, по электронной очереди, и только 40% выкупается. Т.е. уезжают, не дожидаясь», — сообщил Ерлан Жимайлов.

Кстати, благодаря системе электронной продажи билетов удалось справиться с так называемыми перекупщиками, отмечают в компании. Однако полностью устранить проблему дефицита билетов невозможно, отмечают в компании. Поскольку предугадать точное количество людей, потребность в тех или иных направлениях не могут. Прогнозы строятся на основе данных прошлых лет. Поэтому настоятельно рекомендуют планировать свои поездки, тем более в период повышенного спроса заблаговременно.

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