На необычный транспорт пересели полицейские Казахстана

Стражи порядка освоили гироскутеры для патрулирования на территории набережной Усть-Каменогорска, и далее в парках областного центра. Всего в Департаменте полиции имеется четыре подобных транспорта, сообщает @POLICE_of_KZ.

Более десятка полицейских уже прошли курсы вождения Segway и готовы для несения патрульной службы на них.

Segway с батарейным питанием модифицирован с учетом специфических функций полиции StreetSmart, включая сирену и мигающие красные и синие огни.

Гироскутер будет служить для патрулирования и профилактики нарушений непосредственно в труднодоступных местах, где не проедет транспорт. В парковых местностях, на аллеях, в скверах. Подчеркнем, что нововведение значительно сэкономит время и более того повысит качество их работы.

Важно отметить, что на управление таким транспортным средством распространяются те же правила и требования как у электрических самокатов.

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