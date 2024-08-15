На необычный транспорт пересели полицейские Казахстана

pixabay.com
Стражи порядка освоили гироскутеры для патрулирования на территории набережной Усть-Каменогорска, и далее в парках областного центра. Всего в Департаменте полиции имеется четыре подобных транспорта, сообщает @POLICE_of_KZ.
Более десятка полицейских уже прошли курсы вождения Segway и готовы для несения патрульной службы на них.
Segway с батарейным питанием модифицирован с учетом специфических функций полиции StreetSmart, включая сирену и мигающие красные и синие огни.
Гироскутер будет служить для патрулирования и профилактики нарушений непосредственно в труднодоступных местах, где не проедет транспорт. В парковых местностях, на аллеях, в скверах. Подчеркнем, что нововведение значительно сэкономит время и более того повысит качество их работы.
Важно отметить, что на управление таким транспортным средством распространяются те же правила и требования как у электрических самокатов.