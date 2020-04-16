На нескольких детских площадках Тобыла установили санитайзеры

На некоторых детских площадках города Тобыла, в недавнем прошлом Затобольска, сегодня установили бутылки с антисептиком. Его изготовили в лаборатории центра качества дорожных активов. Правда, дезинфицирующего средства удалось получить не больше 3 литров. Могли разлить и больше, но не смогли найти нужно количества всех необходимых ингредиентов, сообщает alau.kz

Масло розмарина, спирт, глицерин и перекись водорода — все это сотрудники лаборатории центра качества дорожных активов используют для создания антисептического средства. Для лаборантов — это не привычное дело, потому что обычно они проверяют насколько качественно отремонтированы в регионе дороги.

«Наши лаборанты решили поддержать в такие моменты, особенно при ЧП, решили изготовить антисептик.02.56 данные ингредиенты мы нашли с трудом, по областив аптеках, нет перекиси, глицирина, но нашли все, пока сделали литра 3»,- говорит главный специалист КФ «Центр качества дорожных активов» Диана Казбекова.

Антисептик от лаборатории центра качества дорожных активов решили разместить на детских площадках города Тобыл, к примеру, бутылки в распылителем появились на бульваре и в близлежащих к нему дворах. По много бутылок на одной площадке не оставляют, девушки хотят, чтобы хватило на несколько. При этом очень беспокоясь, чтобы антисептик не вылили или не украли.

«Мне кажется все зависит от совести людей, тех же мамочек, если они будут думать о других то и антисептиках хватит надолго»,- сказала Диана Казбекова.

Лаборанты центра намерены продолжить изготовление антисептика, правда, пока не знают точно, когда и сколько. Все зависит от того, насколько хватит уже выставленного объема дезинфицирующего средства и того, сколько они смогут найти необходимых для его создания компонентов.

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