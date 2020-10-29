На несколько районных акиматов и аппарат акима Рудного подано в суд из-за стихийных свалок

В Костанайской области снова выросло количество стихийных свалок. Их выявлено более 500. Где-то свалки убирали местные власти, но там появились новые. А где-то и вовсе не отреагировали и решили оставить как есть. Из-за этого департамент экологии подал в суд на 11 сельских акимов и отдел ЖКХ Рудного, передает alau.kz

В Костанайской области продолжает расти количество стихийных свалок. Еще пару месяцев назад с помощью портала «Гарыш сапары» в регионе было выявлено 437 несанкционированных свалок, почти все были ликвидированы. И казалось бы, можно спокойно выдохнуть. Но нет. На их местах стали образовываться новые, в еще большем количестве.

«Выявлено 538 несанкционированных свалок, из которых на данный момент ликвидировано 435 несанкционированных мест, что составляет около 80 процентов», — рассказал государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Арман Жакупов.

На одно из таких мест сегодня выехали специалисты. Они всегда после обновления списка свалок проверяют каждое место. Вот здесь, была свалка, но ее устранили совсем недавно, еще видны следы техники. А вот буквально в паре метров от этого места новая куча мусора.

«Свалка видно, что это делают жители частного сектора, то есть это бытовые отходы. Это на самом деле плохо. Тем самым вредят природе. Ведь вполне большая вероятность, что здесь есть опасные бытовые отходы, которые при разложении наносят вред почве и соответственно воздуху, происходит испарение», — считает экоактивист Наурызбек Бирмагамбетов.

«Люди не хотят отвозить мусор на полигоны, не хотят за него платить, вот это основная проблема. Вопрос ликвидации свалок находится на постоянном контроле акимата области и управления природных ресурсов. Также акимом дано поручение ликвидировать данные свалки до 1 декабря», — указал руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Адильбек Мурзатаев.

Но получится ли выполнить это поручение? Влияет на результат и тот факт, что не все органы спешат убирать этот мусор.

«В 2019 году департаментом было привлечено к ответственности в виде предупреждения 2 отдела ЖКХ, а также 26 сельских акимов. То есть им было выдано предписание», — пояснил Арман Жакупов.

Департаментом экологии были проведены проверки на исполнение предписаний. Как оказалось, 11 сельских акимов и отдел ЖКХ города Рудного так и не выполнили предписаний даже после предупреждения. В итоге на акиматы Костанайского, Федоровского районов, района Беимбета Майлина и Рудного были составлены протоколы, и дела сейчас направлены в суд. Пока, специалисты департамента могут мониторить образование свалок с помощью космических спутников только на расстоянии 100 км от города Костанай и 40 км от города Лисаковск. Остальные обнаруживают с помощью волонтеров, либо специальных рейдов.

«Мы и сами пытаемся выявить эти несанкционированные свалки, в случае если находим. Напрямую сообщаем в департамент экологии. Есть ребята в Рудном, там они не меньше 100 свалок нашли, в городе Костанай мы не меньше 40 свалок нашли», — добавил Наурызбек Бирмагамбетов.

В будущем радиус мониторинга планируют увеличить, и тогда количество обнаруженных свалок несомненно вырастет. Пока же костанайцы могут позвонить, либо написать на WhatsApp и сообщить о найденной свалке по номеру, который указан на экране.

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