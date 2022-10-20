На новолуние в октябре произойдёт солнечное затмение: когда будет и что нельзя делать

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На Новолуние в октябре 2022 года произойдет частичное солнечное затмение, которое даст начало особому астрологическому периоду — коридору затемнений.
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По данным Московского планетария, наблюдать явление можно будет с 12:00 до 16:00. Более красочным это зрелище будет в центре России и Казахстане. Там ожидается максимальное покрытие, которое составит 82,04 %. Астрологи видят в этом событии сакральный смысл – утверждается, что его последствия будут длиться четыре года.
Когда Новолуние в октябре 2022: дата и точное время
В октябре 2022 года Новолуние наступит в знаке Весы по ведическому календарю. В западной астрологии это будет знак Скорпион. Точное время Новолуния, солнечного затмения в октябре 2022 года, как и начало нового лунного цикла: 25 октября 2022 года в 10:36:48 по киевскому времени.
Новолуние 25 октября в день солнечного затмения: особенности
Поскольку на Новолуние в октябре 2022 года произойдет солнечное затмение, которое считается астрологами крайне негативным, стоит быть осторожными в этот день. События 25 октября подсветят проблемы в отношениях друг с другом, проблемы в энергиях достатка и деньгах. Эти все энергии будут ослаблены и больше всего пострадают. Однако солнечное затмение в день Новолуния даст и положительные моменты: в странах, где оно будет наблюдаться, начнутся большие трансформации, как политические, так и общественные.
Новолуние октябрь 2022: благоприятные дела
В первый день лунного цикла астрологи рекомендуют:
- проанализировать отношения с партнером,
- водные процедуры,
- избегать конфликтов и разногласий,
- подать о физическом и ментальном здоровье,
- делать медитации,
- отпустить старые образы, чтобы избавиться от негатива,
- распрощаться с людьми, мешающими двигаться вперед.
Что нельзя делать на Новолуние 25 октября в день солнечного затмения
- Нельзя давать взаймы и занимать деньги.
- Нельзя проводить хирургические операции.
- Нельзя делать процедуры красоты.
- Нельзя употреблять алкоголь и жирную пищу.
- Нельзя делать большие покупки.
- Начинать важные дела.
- Принимать судьбоносные решения.
- Невозможно рисковать.
1plus1.ua
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