На новолуние в октябре произойдёт солнечное затмение: когда будет и что нельзя делать

На Новолуние в октябре 2022 года произойдет частичное солнечное затмение, которое даст начало особому астрологическому периоду — коридору затемнений.

По данным Московского планетария, наблюдать явление можно будет с 12:00 до 16:00. Более красочным это зрелище будет в центре России и Казахстане. Там ожидается максимальное покрытие, которое составит 82,04 %. Астрологи видят в этом событии сакральный смысл – утверждается, что его последствия будут длиться четыре года.

Когда Новолуние в октябре 2022: дата и точное время

В октябре 2022 года Новолуние наступит в знаке Весы по ведическому календарю. В западной астрологии это будет знак Скорпион. Точное время Новолуния, солнечного затмения в октябре 2022 года, как и начало нового лунного цикла: 25 октября 2022 года в 10:36:48 по киевскому времени.

Новолуние 25 октября в день солнечного затмения: особенности

Поскольку на Новолуние в октябре 2022 года произойдет солнечное затмение, которое считается астрологами крайне негативным, стоит быть осторожными в этот день. События 25 октября подсветят проблемы в отношениях друг с другом, проблемы в энергиях достатка и деньгах. Эти все энергии будут ослаблены и больше всего пострадают. Однако солнечное затмение в день Новолуния даст и положительные моменты: в странах, где оно будет наблюдаться, начнутся большие трансформации, как политические, так и общественные.

Новолуние октябрь 2022: благоприятные дела

В первый день лунного цикла астрологи рекомендуют:

проанализировать отношения с партнером,

водные процедуры,

избегать конфликтов и разногласий,

подать о физическом и ментальном здоровье,

делать медитации,

отпустить старые образы, чтобы избавиться от негатива,

распрощаться с людьми, мешающими двигаться вперед.

Что нельзя делать на Новолуние 25 октября в день солнечного затмения

Нельзя давать взаймы и занимать деньги.

Нельзя проводить хирургические операции.

Нельзя делать процедуры красоты.

Нельзя употреблять алкоголь и жирную пищу.

Нельзя делать большие покупки.

Начинать важные дела.

Принимать судьбоносные решения.

Невозможно рисковать.

1plus1.ua

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