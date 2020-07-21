На одного врача приходится от 30 до 50 больных — Владимир Михайленко

Близкие пациентов, заболевших коронавирусом, часто беспокоят врачей из-за собственной излишней тревожности. Об этом рассказал главный врач областного центра психического здоровья. Он обратился к семьям, которые столкнулись с заболеванием коронавируса, и попросил их понять, почему врачи могут иногда не брать трубку, передает alau.kz

Костанайские врачи испытывают немалые нагрузки из-за обрушившейся пандемии коронавируса. На общий дефицит кадров накладывается заболеваемость среди медиков. К примеру, на базе областной психиатрической больницы выделены 2 корпуса для пациентов с коронавирусом. По словам его главного врача, для больных предусмотрены 200 коек. С этим числом штат должен был справляться в обычном режиме, но из-за роста заболеваемости среди врачей стандартная нагрузка на медиков увеличилась. В отдельных случаях в несколько раз.

«Если брать строго по штатному расписанию и по тем стандартам, которые существуют, то у меня должно работать 20 врачей, физически – у меня их 10. На 1 врача приходится порядка от 30 до 50 больных»,- рассказал Владимир Михайленко, главный врач костанайского областного центра психического здоровья.

Владимир Михайленко говорит, что с такой нагрузкой врачи справиться могут. Но на их рабочее состояние часто влияют звонки от родных пациентов. Главврач называет их зачастую излишне эмоциональными, которые способны выбить из колеи медиков.

«Врач постоянно находится в инфицированной зоне, постоянно занимается с больными. И когда родственники обрывают телефон: «ах, как состояние, Марии Ивановны?». Врач как раз и находится сейчас с Марией Ивановной и ей занимается, не может ее бросить, снять костюм, выйти в чистую зону, чтобы успокоить внучку»,- прокомментировал главный врач.

По словам сотрудников центра, родные, тревожась за близких, приезжают в стационар даже глубокой ночью. Кто-то пытается узнать все ли в порядке, а кто-то подтвердить или опровергнуть услышанную информацию. К примеру, люди обращались с беспокойством о недостатке кислорода для пациентов. Но главный врач просит людей не волноваться даже по этому поводу. Поставки кислорода налажены.

«До последних дней не хватало кислорода. Да, могу с этим согласиться. Эта работа только начиналась, но ситуация резко поменялась за прошедшие сутки. У нас все есть. И кислород, и кислородные концентраторы, и специалисты, и анестезиолого-реанимационная помощь, и оборудование для искусственной вентиляции легких. В целом ситуация управляемая. Речь идет о том, что практически 100 процентов граждан, которые обращаются за помощью – ее получают»,- сообщил Владимир Михайленко.

Для того, чтобы узнать о состоянии близкого человека и при этом не мешать работе врачей, установлены определенные часы. Позвонить в провизорный стационар на базе центра психического здоровья можно по телефонам:

ПРОВИЗОРНЫЙ СТАЦИОНАР 1 (5 корпус КОЦПЗ): 8-7142-21-31-75

ПРОВИЗОРНЫЙ СТАЦИОНАР 2 (2 корпус КОЦПЗ): 8-71455-25-8-20

Медики предоставят информацию с 7 до 8 часов утром и с 18:00 до 19:00 вечером. Принести передачи в стационар родственники могут в вечернее время с 6 до 7 часов.

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