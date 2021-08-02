На одной из автодорог в Костанайской области увеличилось количество ДТП

Полиция отмечает, что за последний месяц этого года на одной из автодорог международного значения, проходящей по территории Костанайской области, заметно ухудшилась статистика аварийности.

На трассе Екатеринбург — Алматы, которая ведет к границе с Российской Федерацией, на территории Алтынсаринского и Сарыкольского районов, произошло 4 автокатастрофы, в результате которых 3 человека погибли и 2 получили ранения различной степени тяжести.

Анализ показал, что основной причиной ДТП стал человеческий фактор: несоблюдение водителями скоростного режима, выезд на встречную полосу движения. В связи с этим сотрудниками Управления административной полиции областного полицейского Департамента, совместно с работниками организации «КазАвтоЖол» на участках автодороги М-36, установлены информационные билборды, пропагандирующие предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Также, планируется установка билбордов на других аварийно-опасных участках автодорог Костанайской области. В костанайском Департаменте полиции надеются, что благодаря социальной рекламе, удастся привлечь внимание широкой общественности к проблеме снижения аварийности.

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