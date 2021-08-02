USD 424.44
EUR 504.91
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. На одной из автодорог в Костанайской области увеличилось количество ДТП

На одной из автодорог в Костанайской области увеличилось количество ДТП

Полиция отмечает, что за последний месяц этого года на одной из автодорог международного значения, проходящей по территории Костанайской области, заметно ухудшилась статистика аварийности.

На трассе Екатеринбург — Алматы, которая ведет к границе с Российской Федерацией, на территории Алтынсаринского и Сарыкольского районов, произошло 4 автокатастрофы, в результате которых 3 человека погибли и 2 получили ранения различной степени тяжести.

Анализ показал, что основной причиной ДТП стал человеческий фактор: несоблюдение водителями скоростного режима, выезд на встречную полосу движения. В связи с этим сотрудниками Управления административной полиции областного полицейского Департамента, совместно с работниками организации «КазАвтоЖол» на участках автодороги М-36, установлены информационные билборды, пропагандирующие предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Также, планируется установка билбордов на других аварийно-опасных участках автодорог Костанайской области. В костанайском Департаменте полиции надеются, что благодаря социальной рекламе, удастся привлечь внимание широкой общественности к проблеме снижения аварийности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

ВОЗ призвала привить 60 процентов населения каждой страны
Следующая новость

Грядёт ли новая девальвация