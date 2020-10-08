На одной из улиц Костаная появились шумовые полосы

В Костанае по улице Каирбекова появились шумовые полосы. Они должны предупредить водителя о приближающемся пешеходном переходе, чтобы помочь предотвратить возможные ДТП. На сегодня участок, где расположены полосы, единственный в городе, передает alau.kz

Шумовые полосы по улице Каирбекова должны предупредить водителя о необходимости сбросить скорость. Ведь в непосредственной близости находится пешеходный переход. Задачу по предупреждению водителя выполняют шумовые полосы — новинка для Костаная.

«В данном случае на улице Каирбекова установлена шумовая полоса перед знаком пешеходный переход, перед нерегулируемым пешеходным переходом. На данном участке светофорные объекты друг от друга расположены на большом расстоянии и между ними установлен знак пешеходный переход. И для этого поставили искусственную неровность в виде шумовой полосы»,- сообщил Нуралы Есергепов, заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай.

Шумовая полоса считается эффективным способом снижения аварийности на дорогах. Но кроме как по Каирбекова она не появится больше нигде. Во всяком случае, пока. Так что этот участок дороги можно назвать экспериментальным.

«У нас это первый участок, где мы предусмотрели в проекте шумовую полосу. В дальнейшем посмотрим. Но вообще в городе нет такой необходимости устанавливать их на каждом участке. У нас устанавливают в виде искусственных неровностей – лежачих полицейских. Они чуть больше и у них эффект другой»,- сказал Нуралы Есергепов.

По установке дополнительных лежачих полицейских в городе информации на сегодня нет. Зато в городском отделе ЖКХ сообщили о других проводимых работах по замене транспортной инфраструктуры.

«Например, улица Аль-Фараби, Арыстанбекова, Чкалова первый участок можно сказать завершили. На всех этих реконструкциях мы предусматриваем замену дорожных знаков и на некоторых участках светофорных объектов»,- сказал Есергепов.

Работа по замене знаков на реконструируемых участках указанных улиц на сегодня подходит к своему завершению.

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