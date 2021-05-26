На осадки не богат. Прогноз на июнь сделали синоптики Костанайской области

В костанайском филиале «Казгидромета» поделились предварительным консультативным прогнозом на первый летний месяц, сообщает alau.kz

«По нему (-Прим. прогнозу) получается жарким должен быть июнь. Температура на один градус выше нормы, осадки около нормы, а юг области ниже нормы осадки. По декадам если сказать, наиболее жарко — вторая декада. Там 34-39 градусов. Но вообще, в течении всего месяца высокие температуры ожидаются»,- сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Как пояснила Антонина Шибаршина, возможно, более точный прогноз и внесет определенные коррективы в температурный режим. Но кардинально ситуацию не изменит. Июнь будет знойным и не богатым на осадки.

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