Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, инцидент случился в Рудном.
На остановке был найден 4-летний мальчик. Прохожие позвонили в полицию. По данным полиции, в кармане куртки у ребенка была записка с ИИН матери.
«Полиция нашла мать ребенка, обнаруженного на автобусной остановке Рудного. Она привлекается к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего. Сейчас мальчик находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщает пресс-служба ДП.
Мальчик оказался из Туркестанской области.
Как выяснилось, мама мальчика оставила сына подруге на пару дней. Сама поехала в Астану по делам. Подруга, находясь в магазине, потеряла ребёнка. Мальчик ходил по улице и оказался на остановке.