Ранее мажилисмены предлагали снизить пенсионный возраст для людей с особыми потребностями до 53 лет. В Минтруда прокомментировали, рассматривается ли такая возможность, передает корреспондент NUR.KZ.

«Поступают предложения по снижению (пенсионного возраста — прим. ред.) до 53 лет. В прошлом году обсуждение провели с депутатами. Но в целом: родители таких детей ухаживают за ними, и если у детей тяжелая форма инвалидности — они лишаются также возможности работать, так как ребенок нуждается в постоянном уходе. Но конкретных решений нет», — сообщил Аскарбек Ертаев.

Он также прокомментировал вопрос о возможности повышения размера пенсий и пособий для данной категории граждан.

«Министерство проводит обсуждение с экспертами. Для повышения пенсии или пособия нужны расчеты, и ввести поправки в законы. Не рассматривали такой вопрос. Но обсуждения идут и в стенах мажилиса, и в стенах сената. Мы также принимаем участие, но какого-то определенного решения нет. Но обсуждения ведутся», — заявил он.

@Автор: Айгерим АскароваЖанна Мусабаева

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