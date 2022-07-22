На пенсионные деньги нужно построить Балхашскую АЭС — экономист

На днях председатель совета Ассоциации финансистов Елена Бахмутова предложила использовать средства ЕНПФ для финансирования и развития отечественной экономики, где катастрофически не хватает «длинных денег», то есть кредитов, выдаваемых на долгий срок. А долгосрочным масштабным проектам требуются именно такие средства.

Выход Бахмутова видит именно в пенсионных деньгах, использование которых, по ее мнению, благотворно скажется и на банковском секторе, и на производственном, передает 365info.kz

Экономист Петр Своик прокомментировал идею.

Это лучше, чем брать кредиты на стороне

— Петр Владимирович, сейчас нашей экономике действительно так не хватает «длинных» денег, что разговор уже зашел о средствах ЕНПФ?

— Вот уже 20 последних лет это именно так. Еще Назарбаев в посланиях своих несколько раз подряд давал правительству и Нацбанку поручения обеспечить длинные и дешевые кредитные ресурсы. Это так и не сделали до сих пор. Так что да, сейчас именно такая ситуация.

— Это прискорбно. Ну а как вам идея задействовать средства пенсионного фонда?

— Я сам об этом говорю уже много лет подряд. Только здесь требуется уточнить формулировку:

средства ЕНПФ нужно вкладывать в отечественную инфраструктуру — в частности, в те объекты, которые находятся под государственным тарифным контролем

То есть это объекты электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, стратегические нефте- и газопроводы, железные дороги и так далее. Деньги в этом случае будут вкладываться в инвестиционные проекты под тарифные гарантии их возвратности и прибыльности. Эту идею я провозглашаю постоянно и непрерывно. Так что можно поздравить, что наконец-то начинают звучать правильные мысли.

— А дополнительных рисков для будущих пенсионеров такие шаги не добавят? Все-таки сейчас средства вложены в надежные активы, хоть и не столь прибыльные. По крайней мере нас в этом уверяют. А если вкладывать куда-то еще, нет ли опасности, что компании разорятся и деньги просто сгорят?

— Вопрос, может ли разориться и уйти с рынка национальная энергосистема? Например, алматинский водоканал или электросети? Хотя

разориться они конечно могут, а вот уйти с рынка им никак невозможно

И государству все равно придется искать способы продолжения деятельности, а значит, и возврата заемных средств.

Так что вместо того, чтобы прибегать к кредитам, возврат которых вместе с банковскими процентами еще потом и включат в тариф, а еще не дай бог

брать и валютные кредиты, которые вполне могут сделаться в два раза дороже, если тенге обесценится,

намного лучше использовать пенсионные накопления.

В экономике не хватает ответственной роли государства

— Конечно, вложенные деньги могут украсть и уехать, инвестиционный проект, финансируемый пенсионными деньгами, можно завалить, но государство все равно будет отвечать по обязательствам. Так что из всех других вариантов финансирования здесь тоже наиболее эффективно и надежно использование пенсионных денег.

— То есть вкладываться только в национальные проекты? Каким-нибудь ТОО денег не давать?

— Да, только в инфраструктурные проекты, находящиеся под государственным тарифным контролем.

То есть в объекты, тарифы на которые утверждает государство и оно же направляет туда инвестиции. Если уж на то пошло, на средства ЕНПФ нужно построить Балхашскую атомную электростанцию, вот это будет самое надежное и выгодное вложение.

— Кстати, бытует мнение, что доля государства в экономике и так слишком большая, из-за чего страдает эффективность. Та же Бахмутова говорила о том же.

— Всем, кто так говорит, давно пора задать самим вопрос – а в чем роль государства в экономике? И обнаружится, если вопрос этот правильно поставить, что экономика без государства работает очень плохо и во вред народу, во вред потребителю. И чего в экономике больше всего не хватает, так это как раз ответственной роли государства.

— А как должно выглядеть инвестирование в национальные проекты? Покупать акции, выдавать кредиты или как-нибудь еще?

— Просто ЕНПФ нужно превратить в ЕНПФ-банк – накопительно-инвестиционный банк. Вкладывать деньги в те проекты, о которых я уже сказал, причем при заключении инвестиционного договора обязательно добавить пункт о том, что

вложенные средства возвращаются по такому-то графику с таким-то процентом доходности, превышающим реальную инфляцию

на оговоренный процент. Например, на два процента выше инфляции, которая существует в год возврата.

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