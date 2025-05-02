2 мая вечером на пересечении улиц Майлина и Пушкина в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lada Grantа и Chevrolet Cobalt.
В результате столкновения двое человек получили телесные повреждения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.
В настоящее время проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять предельную осторожность на дорогах.
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