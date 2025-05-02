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На перекрёстке Майлина и Пушкина произошло ДТП — полиция проводит проверку

— Сегодня, 22:53
Изображение для новости: На перекрёстке Майлина и Пушкина произошло ДТП — полиция проводит проверку

2 мая вечером на пересечении улиц Майлина и Пушкина в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lada Grantа и Chevrolet Cobalt.

 

В результате столкновения двое человек получили телесные повреждения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

Изображение 1 для На перекрёстке Майлина и Пушкина произошло ДТП — полиция проводит проверку

В настоящее время проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять предельную осторожность на дорогах.



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