Более 1600 жалоб с начала года на работу перевозчиков поступило от костанайцев в службу «Айкомек». Об этом на совещании в акимате сообщил глава города Марат Жундубаев.

«Примечательным фактом является то, что 10% от всех обращений касательно работы общественного транспорта — это жалобы на определенных водителей или маршруты конкретно. Несоблюдающих нормы безопасности вождения, посадки-высадки пассажиров, расписание маршрутов, остановок. Наибольшее количество обращений наблюдается по следующим маршрутам: №10 — 131 инцидент и 28 жалоб, четыре из них на водителя компании «STA». Маршрут №8 — 105 инцидентов и 10 жалоб компания «STA». №102 — 56 инцидентов и 10 жалоб, шесть из них на водителей — перевозчик «TTS». Вы сегодня здесь перевозчики. Во внимание возьмите. Это жалобы зафиксированные в «Акомеке». Не мною придумано — люди жалуются. Поэтому разъяснительную работу проведите с водителями. В следующий раз имейте в виду уже будем наказывать. По ЖКХ — они имеют право вас наказывать, снимать деньги и так далее, если такое будет», — подчеркнул Марат Жундубаев.