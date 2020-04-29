На период ЧП у Президента будут дополнительные полномочия

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам чрезвычайного положения» предусматривает наделения Президента РК полномочиями по установлению иного порядка регулирования отдельных общественных отношений, предусмотренных законодательством, передает корреспондент zakon.kz.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту за подписью премьер-министра Аскара Мамина, целью проекта закона является принятие оперативных мер в период ЧП для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя РК, в том числе устойчивости всей государственной системы.

Таким образом, антикризисное законодательство позволит сохранить социально-экономическую стабильность путем расширения правового регулирования и обеспечит национальную безопасность. Проектом закона предусматривается внесение изменений и дополнений в законы РК «О чрезвычайном положении» и «О правовых актах» в части дополнения основными мерами и временными ограничениями, применяемыми при введении чрезвычайного положения в социально-экономической сфере, — подчеркивается в записке.

Таким образом, на основании актов Президента РК могут быть установлены особенности действия налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, законодательства о здоровье народа и системе здравоохранения, госзакупках, валютном регулировании, в сфере социальной защиты граждан, государственного имущества, по вопросам защиты конкуренции, государственного контроля и надзора, реализации международных обязательств страны.

Правовые, социально-экономические последствия в целом благоприятно отразятся на общественно-политической обстановке в стране, будут способствовать повышению доверия граждан к деятельности госорганов, — подчеркивает Мамин.

«В целях оперативного принятия мер в период введения чрезвычайного положения и возникшей в связи с этим кризисной ситуацией в социально-экономической сфере предлагается наделить президента РК полномочиями по установлению иного порядка регулирования отдельных общественных отношений, предусмотренных законодательством», — отмечается в прогнозе возможных экономических, социальный, правовых, экологических последствий законопроекта, подписанных министром национальной экономики Русланом Даленовым.

Сравнительная таблица:

Статья 15 дополнена второй главой, которая ранее отсутствовала: «Для обеспечения экономической безопасности страны в период введения чрезвычайного положения и возникшей в безопасности страны в период введения чрезвычайного положения и возникшей в связи с этим кризисной ситуацией в социально-экономической сфере в соответствии с актами Президента РК могут быть установлены особенности действия налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, законодательства о здоровье народа и системе здравоохранения, госзакупках, валютном регулировании, в сфере социальной защиты граждан, госимущества, по вопросам защиты конкуренции, госконтроля и надзора, реализации международных обязательств страны».

Статья 21. Правовые последствия прекращения действия чрезвычайного положения.

1. Нормативные правовые акты, принятые в целях обеспечения режима чрезвычайного положения и связанные с временным ограничением прав и свобод физических лиц, а также прав юридических лиц, применяются только в течение срока, на который введено чрезвычайное положение, и утрачивают силу одновременно с прекращением действия чрезвычайного положения без специального о том уведомления дополняется «за исключением актов, принятых в соответствии с пунктом 2 статьи 15 настоящего закона. Положения правовых актов, принятых в соответствии с пунктом 2 статьи 15 настоящего закона, действуют до окончания срока чрезвычайного положения, если по согласованию с президентом РК или по его поручению с администрацией президента РК в самих актах не установлен иной срок действия».

Что касается п.2 статьи 15, то он гласит, что прекращение действия чрезвычайного положения влечет прекращение административного производства по делам о нарушении режима чрезвычайного положения.

Кроме того, вносится дополнение в закон от 6 апреля 2016 года «О правовых актах». В частности, статья 46 «Приостановление и прекращение действия нормативного правового акта» пункт 1. Действие нормативного правового акта или его отдельных норм может быть приостановлено на неопределенный срок. Приостановление действия нормативного правового акта или его отдельных норм осуществляется отдельным нормативным правовым актом, дополнено «за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта. Действие нормативного правового акта или отдельных его норм может быть приостановлено в случае и порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 15 закона РК от 8 февраля 2003 года «О чрезвычайном положении».

Заключение научной экономической экспертизы законопроекта: «Реализация законопроекта позволит обеспечить оперативное вмешательство президента в общественные отношения в условиях чрезвычайного положения, требующего неотлагательных действий, направленных на сохранение стабильности и обеспечение национальной, в том числе, экономической безопасности государства».

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