На платных трассах Казахстана планируют повысить стоимость проезда

для легковых – 0,1322 МРП (456 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,6470 до 3,2487 МРП (от 2232 до 11 208 тенг).

Участок «Шымкент – Тараз»

для легковых – 0,0313 МРП (108 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,1496 до 0,7617 МРП (от 516 до 2628 тенге).

Участок «Конаев – Талдыкорган»

для легковых – 0,0661 МРП (228 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,3270 до 1,6209 МРП (от 1128 до 5592 тенге).

Участок «Шымкент – граница Узбекистана (на Ташкент)»:

для легковых – 0,0313 МРП (108 тенге), для автобусов и грузовых – от 0,1461 до 0,7304 МРП (от 504 до 2520 тенге).

Стоимость тарифа считалась исходя из МРП, установленного на 2023 год – 3450 тенге.

Также по всем направлениям предусмотрены месячные и годовые абонементы.

К примеру, на участке Алматы–Конаев годовой абонемент для легковых авто будт стоить 1 МРП (3450 тенге), для автобусов – от 20 до 60 МРП (в зависимости посадочных мест), для грузовиков – 80 и 100 МРП (в зависимости от грузоподъемности). При этом месячный абонемент для легковых авто не предусмотрен.

По всем направлениям также предусмотрена предоплата.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят сроки оплаты за проезд по платным дорогам.

Плату за проезд водитель может внести несколькими способами: