На плохую очистку дорог жалуются костанайцы

Комунальные службы не справляются в полном объеме с очисткой города от снега. Замело дороги, дворы и подъездные пути к остановкам. Вдоль дорог, где все-таки проехала техника, образовались снежные валы из-за которых, порой, не видно пешеходов. Осадков выпало не мало — 22 сантиметра, — сообщает alau.kz

«Люди выходят, чтобы толкнуть автобус. Вот так у нас чистят дороги в Костанае. Вот-вот», — очевидец снял видео и прислал на WhatsApp «Алау».

Эта ситуация произошла по улице Воинов-Интернационалистов. Наши корреспонденты поделились роликом со службой IKomek. Отреагировали на него и в городском отделе ЖКХ, оставив свой комментарий в Инстаграмме.

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«В связи с выпадением большого количества осадков была проведена первоначальная расчистка дорог грейдером в ходе которой, на обочине улицы остался снежный вал. Водитель маршрута №21 не оценив дорожную ситуацию, при повороте заехал на снежный вал, тем самым создал препятствие дорожному движению и не смог выехать самостоятельно», — прокомментировали в отделе ЖКХ акимата г.Костанай.

В областном филиале «Казгидромета» сообщили, что за выходные выпала почти декадная норма снега.

«Высота снега у нас за эти дни в результате еще и этих осадков получилась в Костанае 22 см, больше всего в Карамендах Наурзумского района 39 см снега», — говорит начальник отдела РГП «Казгидромет» по Костанайской области Ирина Жиляева.

К слову, специалисты метеостанции всегда передают сведения о предстоящих осадках коммунальщикам. В ситуационном центре IKomek в эти дни телефоны линии «109» не умолкали. Сообщения от заявителей коротко фиксируют в базу.

«В период выпадения осадков в ситуационный центр поступило 438 обращений. В период с 20 по 23 декабря поступило 155 по уборке снега по городу Костанай. Из них в разных районах города в работе находятся 122 обращения», — сообщила руководитель Ситуационного центра IKomek акимата г.Костанай Азель Айсабаева.

По словам Азель Айсабаевой, чаще всего жаловались жители поселков Кунай, Дружба и районов Костанай-2, Северо-Западный. До жителей частного сектора спецтехника доедет не сразу. Дорожные службы занимаются очисткой в несколько этапов. Сначала почистят улицы с интенсивным движением, те по которым ходят автобусы и улицы имеющие уклоны.

Тем временем в сети «гуляет» еще одно видео.

«Лишь бы добраться домой. 52-ой квартал. Северо-Западный район. Я надеюсь, Вы до утра почистите дороги, утром надо на работу. Неизвестно, как будем добираться», — жаловалась женщина в ролике.

Территория городского акимата и улица, ведущая к нему, сегодня были идеально чистыми. Здесь работало сразу две спецмашины,а вот многим рядовым костанайцам приходится протаптывать дорожки самостоятельно. Вдоль дорог, где все-таки проехала техника, образовались снежные валы, из-за которых порой не видно пешеходов.

Тем временем синоптики прогнозируют очередные осадки в ближайшие дни.