На поддержку отечественных предпринимателей в условиях ЧП выделят не менее 300 млрд тенге — Токаев

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с официальным обращением к казахстанцам. Он рассказал о мерах временного режима чрезвычайного положения и о том, как коронавирус повлиял на мировую экономику, передает alau.kz

Количество зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 9 человек: 7 случаев зарегистрировали в Алматы и еще 2 в столице. Такие данные озвучил сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Днем он выступил с официальным обращением к казахстанцам на республиканских телеканалах.

«В соответствии с казахстанским законодательством мной подписан указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны. Режим чрезвычайного положения действует с 8 часов утра 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено»,- сказал Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Режим чрезвычайного положения означает ряд временных изменений в жизни казахстанцев. Школьники и студенты их уже ощутили. С сегодняшнего дня в школах введены каникулы, а в университетах дистанционное обучение. Почувствуют изменения и все остальные. До 15 апреля усилят охрану общественного порядка. Проведение массовых мероприятий запрещают. Закрываются театры, кинотеатры, выставки.

Магазины, где можно приобрести продукты и товары первой необходимости, останутся открытыми, а вот крупные объекты торговли будут ограничены в работе. В одном из торговых центров Костаная уже заявили о приостановке своей деятельности. Для посетителей останутся доступными только аптека и супермаркет. В другом же ТРЦ перешли на 8-часовой режим работы.

Что касается рынков, то режим их функционирования определит государственная комиссия. Решение будет основываться на предложении местных акиматов.

«Вводятся ограничения на въезд и выезд с территории Республики Казахстан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Выше указанные меры не распространяются на грузовые перевозки. В пунктах пропуска на гос.границе, на вокзалах и в аэропортах усилен санитарно-эпидемиологический режим»,- сообщил в своей речи президент.

Согласно указа президента из резерва правительства уже выделены деньги на приобретение лекарственных и тест-систем для определения вируса, а также закуп лабораторного оборудования. Но этим траты не ограничиваются. Заявлено, что коронавирус повлиял на всю мировую экономику. Теперь перед государством стоит задача не допустить спекуляции цен. Этот вопрос на жесткий контроль возьмет и правительство, и акимы всех уровней. Сам же президент заявил о мерах по предотвращению безработицы.

«На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге. Нельзя допустить снижение уровня кредитования бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет увеличено финансирование программы «экономика простых вещей»»,- рассказал Касым-Жомарт Токаев.

В сложившейся ситуации от казахстанцев ждут понимания. Президент призывает людей соблюдать меры гигиены, мыть руки и незамедлительно обращаться в больницы, если возникают признаки заболевания. Все, кто будет уклоняться от медицинского обследования и мер карантина, или же займется провокациями и распространением слухов, будут наказаны в соответствии с законом.

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