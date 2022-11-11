На подходе атлантический циклон. О погоде в выходные

В предстоящие выходные дни и в начале новой рабочей недели на большую часть республики будет оказывать влияние очередной Атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы, сообщают синоптики Казгидромета.

Эти факторы обусловят неустойчивый характер погоды: пройдут осадки, в северной половине и на востоке республики — сильные осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидаются туман, на большей части страны гололед, метель, а также сильный порывистый ветер – 15-29 м/с.

Лишь в южных регионах страны 12-13 ноября ожидается погода без осадков.

Резких изменений в температурном фоне по республике не ожидается.