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На подходе циклон. Прогноз погоды на 19-21 декабря

Фото alau.kz

Период по-настоящему зимней погоды с морозами заканчивается.

На территорию Казахстана будут поступать воздушные массы североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате которого ожидается повышение температуры воздуха на большей части страны.

Из-за очередного североатлантического циклона, метеоусловия ухудшатся, пройдет снег с метелями, а снег с переходом в дождь ожидается сначала на западе и юге Казахстана, днем 21 декабря на севере и в центре страны, который будет сопровождаться гололедными явлениями.

А столбики термометров днем постепенно повысятся от 3-8 мороза до 2 мороза-3 тепла.

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