На подрядчика, выполнявшего работы по улице Дощанова в Костанае, подали в суд

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Акимат города Костанай сообщил, что на подрядчика, занимавшегося с 2018 года ремонтными работами на участке улицы Дощанова, подали иск в суд, передает alau.kz
На улице Дощанова ремонт самотечного коллектора сейчас проводит «Костанай Су». Идет коммунальное предприятие по следам подрядчика ТОО «Дала». Последние проводили ремонтные работы на этом участке улицы с 2018 года. Но каждая сдача объекта приводила к переделке на следующий год, так как грунт в итоге проседал.
«Из практики, из правил: в черте города под проезжей частью всегда предусматривается обратная засыпка грунтом. То есть предусматриваются грунты, которые имеют свойство уплотнения: песок, супесь, суглинок и так далее, из которых можно набрать плотность и послойное уплотнение. Здесь же в проекте этого не было предусмотрено»,- прокомментировал заместитель акима города Костанай Ануарбек Касимов.
Этот объект принимали уже дважды: в 2018 и в 2019 году. Почему проблем не выявили вовремя, а посчитали, что работы завершены благополучно, будут решать в городском акимате. Заместитель акима сообщил, что к техническому надзору у ведомства есть претензии. Но в первую очередь к ответственности намерены привлечь подрядчика.
«На сегодняшний день подали иск в суд. Направили письмо в Евразийский Банк Развития по возврату обеспечения исполнения договора и гарантийной суммы. Обеспечение исполнения гарантий порядка 69 миллионов тенге и обеспечение исполнения договора, договорных обязательств порядка 40 миллионов тенге»,- рассказал Ануарбек Касимов.
По словам заместителя городского акима, ТОО «Дала» занималось ремонтом не только на участке улицы Дощанова, но и по улице Урицкого. И там тоже качеством проведенных работ акимат остался не доволен. Но выбор подрядчика, по словам представителя акимата, делали не они, а Евразийский Банк Развития. Так как именно он выделял деньги в кредит на проведение ремонтных работ.
«Банк сам проводит тендер. Мы, как акимат, заказчик, «Костанай Су», никто отношения не имеет. Банк сам выделяет деньги, заключает договор с данным предприятием и уже потом этот контракт присылается. Итоги подводятся тендера, присылаются заказчику – подписывается»,- пояснил заместитель акима города.
Сейчас решается, как средства будут возмещаться Банку притом, что работы переделывать приходится до сих пор. Параллельно с этим проходит дополнительное обследование труб на участках. Это необходимо, чтобы выяснить главную причину провала грунта на дорогах. Предполагается, что ей может стать поломка трубопровода или некачественно проведенная гидроизоляция колодцев.