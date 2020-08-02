На пол дня без воды останутся жители микрорайона в Костанае

В связи с остановкой 2 котельной для переключения внутренних трубопроводов с 08:00 до 20:00 часов 3 августа без горячего водоснабжения будут все потребители микрорайона КСК.

Всего 165 домов, в том числе 30 домов уже отключены от ГВС до 11 августа по причине капитального ремонта тепломагистрали.

ГКП «КТЭК» приносит извинения за временные неудобства.

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