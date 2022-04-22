USD 444.04
EUR 484.54
RUB 5.76
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. На полгода за решётку посадили водителя в Костанайской области

На полгода за решётку посадили водителя в Костанайской области

otv-media.ru

Vinkmag ad

Информацию о задержании водителя-нарушителя опубликовала пресс-служба областного суда. 

23 марта около 02.30 часов житель Сарыколя в посёлке управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более того, ранее он уже был лишен управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Приговором Сарыкольского районного суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.346 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также он пожизненно лишён права управлять транспортными средствами.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Холодает. О погоде в Костанае и области 22 апреля
Следующая новость

В Сенате высказались о выдаче 10 соток казахстанцам