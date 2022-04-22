На полгода за решётку посадили водителя в Костанайской области

Информацию о задержании водителя-нарушителя опубликовала пресс-служба областного суда.

23 марта около 02.30 часов житель Сарыколя в посёлке управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более того, ранее он уже был лишен управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Приговором Сарыкольского районного суда мужчина признан виновным по ч.1 ст.346 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также он пожизненно лишён права управлять транспортными средствами.

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