31 декабря на площади областного акимата в Костанае костанайцев и гостей города ждет большая новогодняя праздничная программа «Қош келдің, Жаңа жыл!».

Праздничные мероприятия стартуют в 18:00. В это время для детей и взрослых начнется концертная программа с участием детских творческих коллективов. В 19:00 юных гостей пригласят принять участие в детской интерактивной развлекательной программе с играми и конкурсами.

С 20:00 на сцене выступят творческие коллективы и солисты Дома культуры «Мирас», которые продолжат новогоднее настроение яркими номерами и музыкальными поздравлениями.

По традиции в 01:00 костанайцев ждет праздничный салют продолжительностью пять минут, а также официальное поздравление руководителей области или города. Новогодняя программа на главной площади продлится до 02:00 ночи.

Организаторы приглашают жителей и гостей Костаная встретить Новый год в атмосфере праздника, музыки и хорошего настроения.

