На предложение о снижении пенсионного возраста женщинам с детьми ответил премьер-министр РК.

В Казахстане не будут снижать пенсионный возраст для женщин за каждого рождённого ребёнка. Об этом говорится в ответе премьер-министра Алихана Смаилова на депутатский запрос Аманжана Жамалова.

Премьер-министр напомнил, что в стране действует трехуровневая пенсионная система, включающая базовый, солидарный и накопительный пенсионные компоненты. Они определяются трудовым стажем. Также для женщин существуют льготы по исчислению стажа с учётом декрета по рождению и уходу за ребёнком. В трудовой стаж женщин засчитывается время ухода за ребёнком до достижения трёхлетнего возраста.

Также с 2014 года государство субсидирует обязательные пенсионные взносы женщин, находящихся в декрете.

«Снижение пенсионного возраста для женщин за рождение каждого ребёнка на два года в условиях функционирования накопительной пенсионной системы не позволит обеспечить их адекватными пенсионными выплатами в будущем», – ответил Смаилов на депутатский запрос.

Ранее депутат мажилиса парламента Аманжан Жамалов предложил снижать пенсионный возраст женщин на два года за рождение каждого ребёнка, но снижение не должно превышать 10 лет.

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