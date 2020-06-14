На принтере распечатал свой поддельный диплом учитель в Костанайской области

Диплом об окончании Костанайского социально-технического университета был изготовлен кустарным способом.

В Костанайской области учитель преподавал в средней школе с поддельным дипломом, передает Today.kz. Об этом сообщили в прокуратуре Карабалыкского района.

«По результатам анализа применения законодательства об образовании установлен факт осуществления педагогом одной из средних школ района трудовой деятельности с поддельным дипломом. Данное лицо привлечено к уголовной ответственности по статье 385 УК РК — использование заведомо подложного документа», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что диплом об окончании Костанайского социально-технического университета является поддельным и изготовлен кустарным способом, на лазерном принтере.

«Согласно требованиям Закона Республики Казахстан «Об образовании» к занятию педагогической деятельностью допускаются лица, имеющие специальное педагогическое или профессиональное образование, по соответствующим профилям. Решением районного суда исковые требования Отдела образования о взыскании необоснованно полученной заработной платы с рассматриваемого лица по акту прокурорского реагирования в сумме 1,3 млн тенге удовлетворены», — добавили в надзорном органе.

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