USD 444.16
EUR 486.67
RUB 5.82
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. На принудительное взыскание направят долги казахстанцев по налогу

На принудительное взыскание направят долги казахстанцев по налогу

Долги казахстанцев по налогу на транспорт, превышающие 1 МРП (3450 тенге), с 26 мая будут направлены на принудительное взыскание судебными исполнителями.

По данным Комитета госдоходов МФ РК, более 1 миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд тенге, в том числе по транспорту – на 27,9 млрд тенге, передает zakon.kz

В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП (138 000 тенге) может быть наложен запрет на выезд из РК. Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Казахстанские поликлиники будут получать больше денег на отдельные виды медпомощи по ОСМС
Следующая новость

Собирать дикорастущие ягоды, грибы, орехи граждане могут бесплатно в установленных пределах