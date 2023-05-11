На принудительное взыскание направят долги казахстанцев по налогу

Долги казахстанцев по налогу на транспорт, превышающие 1 МРП (3450 тенге), с 26 мая будут направлены на принудительное взыскание судебными исполнителями.

По данным Комитета госдоходов МФ РК, более 1 миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд тенге, в том числе по транспорту – на 27,9 млрд тенге, передает zakon.kz

В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП (138 000 тенге) может быть наложен запрет на выезд из РК. Кроме того, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.

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