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На проблему снижения эффективности работы педиатрических учреждений указала глава Минздрава РК

Фотография для новости На проблему снижения эффективности работы педиатрических учреждений указала глава Минздрава РК

Фото alau.kz

Казахстанцы стали больше тратить на медицину. Об этом заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время совещания в Минздраве глава ведомства обратила внимание на проблему снижения эффективности работы педиатрических учреждений, связанную с кадровым дефицитом и оттоком опытных специалистов в частный сектор.

«Эти факторы привели к увеличению карманных расходов населения на медицинское обслуживание, низкой доступности клинико-диагностических услуг для детского населения и общей неудовлетворенности качеством медицинской помощи. Низкие тарифы и недостаточный менеджмент детских стационаров также способствуют дефициту важных профильных коек в регионах, что не позволяет обеспечить детей в полном объеме специализированными видами медицинской помощи», — подчеркнула Альназарова.

Глава Минздрава также выразила озабоченность дефицитом специалистов педиатрического профиля и поручила разработать механизмы социальной поддержки для педиатров, а также пересмотреть подходы к подготовке специалистов.

Альназарова также выразила серьезную обеспокоенность текущим состоянием здоровья детей. Одной из основных целей педиатрической службы является предотвращение утраты здоровья детским населением, включая хронические заболевания, инвалидность и детскую смертность. Глава ведомства подчеркнула, что для достижения этой цели необходимо усиление мер по профилактике заболеваний, раннему выявлению и лечению патологий. Так, с целью раннего выявления пороков развития у плода во всех регионах Казахстана появятся «Клиники одного дня», где каждая беременная сможет пройти точный скрининг по определению здоровья плода.

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