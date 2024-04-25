На проблему снижения эффективности работы педиатрических учреждений указала глава Минздрава РК

«Эти факторы привели к увеличению карманных расходов населения на медицинское обслуживание, низкой доступности клинико-диагностических услуг для детского населения и общей неудовлетворенности качеством медицинской помощи. Низкие тарифы и недостаточный менеджмент детских стационаров также способствуют дефициту важных профильных коек в регионах, что не позволяет обеспечить детей в полном объеме специализированными видами медицинской помощи», — подчеркнула Альназарова.

Глава Минздрава также выразила озабоченность дефицитом специалистов педиатрического профиля и поручила разработать механизмы социальной поддержки для педиатров, а также пересмотреть подходы к подготовке специалистов.

Альназарова также выразила серьезную обеспокоенность текущим состоянием здоровья детей. Одной из основных целей педиатрической службы является предотвращение утраты здоровья детским населением, включая хронические заболевания, инвалидность и детскую смертность. Глава ведомства подчеркнула, что для достижения этой цели необходимо усиление мер по профилактике заболеваний, раннему выявлению и лечению патологий. Так, с целью раннего выявления пороков развития у плода во всех регионах Казахстана появятся «Клиники одного дня», где каждая беременная сможет пройти точный скрининг по определению здоровья плода.