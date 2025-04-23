ТЭЦ не должна работать за счет бюджета. Именно так аким Костанайской области сегодня на очередном совещании высказался по поводу того, что в регионе наблюдается большая задолженность по услугам теплоснабжения. И самый высокий показатель почти в пол миллиарда тенге зафиксирован в Костанае.
В Костанайской области завершился отопительный сезон. В этом году в общей сложности по региону случилось чуть больше 250 аварий, которые серьезно не отразились на работе теплоисточников. А долги потребителей растут. На сегодня задолженность по счетам за тепло среди жителей области составляет 743 миллиона тенге, и львиная доля почти в 500 миллионов приходятся костанайцев.
«Завтра» опять ТЭЦ приходят и говорят — денег не хватает. Им деньги не оплачиваются, соответственно, они не могут вовремя подготовить, приходят опять просят с бюджета, то есть мы перекладываем проблему людей или предприятий, которые не оплачивают опять таки на бюджет, это не нормально такого не должно быть», — отметил аким области.
Глава области сообщил, что снижено количество жалоб от населения на 50% с 193 до 96.
«Однако, жалобы от населения продолжают поступать. Значительная их часть касается деятельности ПКСК и ОСИ. Жалуются люди на несвоевременную подачу тепла, завоздушивание системы отопления и нарушение теплообмена. В прошедшем отопительном сезоне в двух районах произошли аварии, связанные с котельным оборудованием. Вы все об этом знаете. В Амангельдинском районе зафиксировано нарушение техники безопасности. Здесь сработал человеческий фактор. В Мендыкаринском районе несвоевременная замена оборудования. В связи с износом привела к течи и остановке котла. Недопустимо, чтобы из-за технической неисправности страдали жители. Работа всех теплоисточников должна быть надежной и гарантированной без исключений», — сказал Кумар Аксакалов.
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