Сегодня в акимате Костаная состоялось совещание с участием главы города Марата Жундубаева и всех соответствующих служб.

На встрече разобрали обращения, поступившие в службу «Айкомек».

От костанайцев, по данным акима, в «Айкомек» поступило 127 обращений на работу ОСИ и ПКСК.

«127 обращений — это много. Я через СМИ обращаюсь к руководителям ОСИ, ПКСК. Нужно проводить свою работу. Люди платят соответствующие деньги. Они должны быть уверены, что у них будет двор чистый, подъезд и т.д Не заключается работа ПКСК только в подъездах. Собирают деньги также и по очистке снега. Снег надо тоже собирать, вывозить и тд. Также и противогололёдные мероприятия проводить. Всё это работа ПКСК. Не должно перекидываться на ЖКХ. Есть непонимание. Всё думают, что город должен заниматься. Есть непонимание у жителей, всё думают, что город должен заниматься. Дворовая территория — вопрос самих жителей законодательно закрепленный. Поэтому ПКСК должны смотреть, добросовестно надо работать», — сообщил глава Костаная Марат Жундубаев.