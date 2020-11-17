На работу со справкой. В постановление главного санврача Костанайской области об ужесточении карантина внесли изменения

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5.11.2020 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5 ноября 2020 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер» внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«5) наличие у прибывающих в Республику Казахстан пассажиров международных авиасообщений, не являющихся гражданами Республики Казахстан справок ПЦР с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи)»;

2) подпункт 7) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«7) ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 22:00 часов до 06:00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, департамента госдоходов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, телекоммуникаций и связи, призывников в сопровождении сотрудников местных органов военного управления (военкомат), а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения»;

3) подпункт 15) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«15) запретить передвижение пассажирского междугороднего общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы, такси)»;

4) подпункт 16) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«16) разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с заполняемостью по количеству посадочных мест, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок в будние дни с 06:00 часов до 21:00 часов, с приостановлением в выходные и праздничные дни, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа»;

5) подпункт 17) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«17) запрещение передвижения такси с 22:00 часов до 06:00 часов, обязательное ношение масок водителям и пассажирам такси»;

6) после подпункта 17) пункта 2 дополнить подпункт 17-1) в следующей редакции:

«17-1) Ограничить передвижения по территории области:

запретить въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и территорию (-и) г. Костанай, г. Рудный, кроме лиц, указанных в настоящем постановлении;

при этом, разрешить беспрепятственное передвижение жителей области из одного района/города в другой, за исключением прибытия в областной центр и г. Рудный;

разрешить беспрепятственный въезд/выезд через санитарные блокпосты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) для:

— лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

— транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

— транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;

— транспорта и лиц указанных в подпункте 7 пункта 2;

— транспорта и лиц, задействованных в проведении природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников — справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

— лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач), при предоставлении правоустанавливающих документов;

— передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

В исключительных случаях, разрешение на выезд и въезд через санитарные посты районов и городов отдельным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, могут быть выданы по решению местного исполнительного органа района/города;

Обеспечить контроль на санитарных постах путем проведения бесконтактной термометрии и опроса с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19.

Обеспечить, при выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания, в том числе COVID-19 (наличие респираторных признаков: кашель, температура, отдышка) вызов скорой помощи по телефону «103».

Предоставить лицу, с подозрением на коронавирусную инфекцию, до приезда машины скорой медицинской помощи, защитную маску и обеспечить дистанцирование»;

7) подпункт 18) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«18) разрешение деятельности торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м. на 1 посетителя, с ограничением режима работы с 10:00 часов до 20:00 часов;

при этом работу объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники, объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в выходные и праздничные дни – приостановить»;

8) подпункт 20) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«20) разрешение работы общественных бань, саун без работы бассейнов (из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 9:00 до 19:00 часов (строго по предварительной записи), в выходные дни – приостановить»;

9) после подпункта 22) пункта 2 дополнить подпункт 22-1) в следующей редакции:

«22-1) запретить работу детских секций, кружков, факультативов»;

10) подпункт 23) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«23) запретить работу крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие), за исключением проведения спортивных мероприятий изложенных в подпунктах 44), 45), 46) настоящего пункта»;

11) после подпункта 25) пункта 2 дополнить подпункт 25-1) в следующей редакции:

«25-1) приостановить работу санаториев, баз отдыха»;

12) после подпункта 26) пункта 2 дополнить подпункт 26-1) в следующей редакции:

«26-1) приостановить оказание плановых скринингов и профилактических осмотров в организациях ПМСП, за исключением профилактических прививок»;

13) подпункт 28) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«28) разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 08:00 часов до 21:00 часов, работа на вынос и доставку до 22-00, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК №57, в выходные и праздничные разрешается работа только на вынос и доставку»;

14) после подпункта 28) пункта 2 дополнить подпункт 28-1) в следующей редакции:

«28-1) разрешить работу объектов общественного питания загородного придорожного сервиса только на вынос и доставку без ограничений по времени»;

15) подпункт 31) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«31) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтажные мастерские, ремонт автомобилей, бытовой техники, ателье и другие, с установлением режима работы с 9-00 до 21:00 часов»;

16) после подпункта 36) пункта 2 дополнить подпункт 36-1) в следующей редакции:

«36-1) работу объектов медико – социальной сферы перевести в режим карантина (объекты для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, дома ребенка, детские дома, центры социальной реабилитации, учебные заведения для детей инвалидов и другие)»;

17) подпункт 37) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«37) запретить деятельность бассейнов»;

В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 55 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5.11.2020 года» внести следующее изменение дату и номер читать « 11.11.2020 г. № 55». Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный

санитарный врач

Костанайской области В. Нечитайло

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