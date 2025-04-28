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На разбитую дорогу пожаловались в районе Костанайской области

— Сегодня, 15:17
Изображение для новости: На разбитую дорогу пожаловались в районе Костанайской области

Кадр из видео

Видео в редакцию прислали читатели alau.kz.

«Мендыкаринский район. Дорога в направлении поселка Каскат. Ездить невозможно!,- пишет подписчик.



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