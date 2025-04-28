На севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки - дождь, снег. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с,...
Видео в редакцию прислали читатели alau.kz.
«Мендыкаринский район. Дорога в направлении поселка Каскат. Ездить невозможно!,- пишет подписчик.
Видео с инцидентом прислали читатели alau.kz Как сообщает голос за кадром видео снято в районе...
Специалисты АО «Государственная техническая служба» зафиксировали и проанализировали ряд мошеннических схем, в которых злоумышленники действуют...
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