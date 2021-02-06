USD 420.49
EUR 503.54
RUB 5.61
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. На развитие агропромышленного сектора Костанайской области выделено больше 30 миллиардов…

На развитие агропромышленного сектора Костанайской области выделено больше 30 миллиардов тенге субсидий

Vinkmag ad

Порядка 11 млрд из них смогут получить бизнесмены, работающие в сфере растениеводства. Субсидии выделены на покупку семян, минеральных удобрений и гербицидов. При этом заявки от желающих получить поддержку государства, должны присылать только онлайн, передает alau.kz

В Костанайской области сельхозтоваропроизводители в этом году могут претендовать на существенную поддержку государства, а это 31,2 млрд тенге. Порядка 11 млрд из них выделено на отрасль растениеводства. Эти деньги аграрии смогут получить в виде субсидирования покупки минеральных удобрений, гербицидов и семян. Это на 3 млрд тенге меньше прошлогодних данных, и новой суммы может не хватить, — не отрицают чиновники от сельского хозяйства.

«Это на начало года. Почему? Для сравнения с прошлым годом одинаковая была, но в течение года в связи с целевыми трансферами МСХ выделяет допсредства. Мы отправили бюджетную заявку на 7,2 млрд тенге, которая будет рассмотрена в марте», — сообщил замуправления сельского хозяйства Костанайской области Кайрат Исмаилов.

На покупку пестицидов в Костанайской области выделено 5,9 млрд тенге и семеноводство — 1,7 млрд тенге. Прием заявок на последнее направление, а он идет только онлайн, уже начался. С 1 февраля аграрии подали документы на получение 40 млн тенге субсидий. Что касается удобрений, как отмечают в управлении сельского хозяйства и земельных отношений региона, больших изменения в правилах их получения, нет. Здесь агробизнесмены могут рассчитывать на 3,2 млрд тенге в общем. Но здесь есть одна проблема.

«1 февраля по субсидирования минеральных удобрений введено требование о наличии агрохимических картограмм+ это норма была введена 18 году и теперь с 21 года введено. Но о не у всех она была и этот вопрос в сентябре МСХ разработали правила, чтобы исключить это требование, + представлено два варианта, либо исключить. Либо сделать отсрочку на два года», — сообщил Исмаилов.

Сейчас эти правила, по словам Кайрата Исмаилова, находятся на согласовании и решение по ним еще не принято. Поэтому сейчас, а прием заявок на получение субсидий на минеральные удобрения уже начался, сельхозтоваропроизводители должны прикреплять электронную карту своих гектаров. Вопрос, по словам чиновников от сельского хозяйства, должен решиться в марте.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Роман Скляр поручил МЧС начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону
Следующая новость

Instagram массово блокирует украденные аккаунты