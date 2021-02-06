На развитие агропромышленного сектора Костанайской области выделено больше 30 миллиардов тенге субсидий

Порядка 11 млрд из них смогут получить бизнесмены, работающие в сфере растениеводства. Субсидии выделены на покупку семян, минеральных удобрений и гербицидов. При этом заявки от желающих получить поддержку государства, должны присылать только онлайн, передает alau.kz

В Костанайской области сельхозтоваропроизводители в этом году могут претендовать на существенную поддержку государства, а это 31,2 млрд тенге. Порядка 11 млрд из них выделено на отрасль растениеводства. Эти деньги аграрии смогут получить в виде субсидирования покупки минеральных удобрений, гербицидов и семян. Это на 3 млрд тенге меньше прошлогодних данных, и новой суммы может не хватить, — не отрицают чиновники от сельского хозяйства. «Это на начало года. Почему? Для сравнения с прошлым годом одинаковая была, но в течение года в связи с целевыми трансферами МСХ выделяет допсредства. Мы отправили бюджетную заявку на 7,2 млрд тенге, которая будет рассмотрена в марте», — сообщил замуправления сельского хозяйства Костанайской области Кайрат Исмаилов.

На покупку пестицидов в Костанайской области выделено 5,9 млрд тенге и семеноводство — 1,7 млрд тенге. Прием заявок на последнее направление, а он идет только онлайн, уже начался. С 1 февраля аграрии подали документы на получение 40 млн тенге субсидий. Что касается удобрений, как отмечают в управлении сельского хозяйства и земельных отношений региона, больших изменения в правилах их получения, нет. Здесь агробизнесмены могут рассчитывать на 3,2 млрд тенге в общем. Но здесь есть одна проблема.

«1 февраля по субсидирования минеральных удобрений введено требование о наличии агрохимических картограмм+ это норма была введена 18 году и теперь с 21 года введено. Но о не у всех она была и этот вопрос в сентябре МСХ разработали правила, чтобы исключить это требование, + представлено два варианта, либо исключить. Либо сделать отсрочку на два года», — сообщил Исмаилов.

Сейчас эти правила, по словам Кайрата Исмаилова, находятся на согласовании и решение по ним еще не принято. Поэтому сейчас, а прием заявок на получение субсидий на минеральные удобрения уже начался, сельхозтоваропроизводители должны прикреплять электронную карту своих гектаров. Вопрос, по словам чиновников от сельского хозяйства, должен решиться в марте.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.