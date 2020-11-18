На развитие сельского хозяйства Костанайской области выделено почти 40 млрд тенге

На развитие сельского хозяйства Костанайской области в этом году выделено почти 39 млрд тенге субсидий и бюджетных кредитов. Как отметили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений, благодаря этим деньгам сельхозтоваропроизводители смогли провести посевную, уборочную и закупить оборудование. Помимо этого бюджетные деньги позволили региону пополнить стабфонд продуктов питания на 1 млрд тенге

В этом году на развитие сельского хозяйства Костанайской области выделено 38,4 млрд тенге субсидий и бюджетных кредитов. Только на проведение весенне-полевых работ сельхозформирования получили 29,4 млрд тенге кредитных средств. Через акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация» цифра кредитов увеличилась в 1,7 раза и составила 22,6 млрд тенге и по форвардному закупу сельхозпродукции через АО «Продкорпорация» — 6,8 млрд тенге.

«В текущем году, по нашей просьба, МСХ были внесены изменения в правила, что позволила просубсидировать задолженность перед сельхозпроизводителями по итогам прошедшего года в сумме 2,1 млрд тенге. По минеральным удобрением, выделено 3,5 млрд тенге, просубсидировано более 800 заявок на площади более миллиона гектаров»,- говорит руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Тимур Бисимбаев.

Деньги от государства получили и животноводы региона — это 6 млрд тенге, еще — больше 1 млрд тенге субсидий выплачено перерабатывающим предприятиям из местного бюджета. Помимо этого на пополнение стабфонда продуктов питания в 2020 -ом выделено 1 млрд 200 млн тенге. Сейчас в нем находятся запасы по 14 наименованиям в объеме более 7 тыс. тонн. Это сахар, гречневая крупа, рожки, мука, рис, яйцо, морковь, капуста, лук, картофель, масло сливочное, говядина, мясо кур. Эту продукцию постепенно намерены реализовать через СПК «Тобол» в 153 магазинах области.

«В текущем году осуществлен закуп яйца куриного категории С-1 по договору государственных закупок у ТОО «Жас-Канат 2006» в количестве 8 млн. штук по цене 24,50 тенге за штуку на сумму 196 млн. тенге. В октябре начата реализация яиц комиссионерам области, ежедневно по заявкам местных исполнительных органов с птицефабрики отпускаются в среднем 50 000 яиц, около 150 коробок в день, при этом установленная цена на прилавках магазинов должна быть не выше 270 тенге за десяток»,- говорит заместитель председателя СПК «Тобол» Байбойсын Мурзин.

Что касается подсолнечного масла, то купленное ранее масло уже закончилось, и сейчас стабфонд закупает новые 50 тонн на 23 млн тенге. По словам заместителя председателя СПК «Тобол», в целях стабилизации цены на хлеб пшеничный первого сорта в начале ноября заключен договор с ТОО «Вадиса М» на поставку муки пшеничной первого сорта на 600 млн тенге. Благодаря этому хлебопекарням сейчас отпускается мука для выпечки хлеба, цена которого при реализации на прилавках не должна быть выше 87 тенге за булку.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.