Ограничения в работе из-за коронавируса, как отмечают специалисты, привели к росту предпринимателей, работающих виртуально. Помимо этого большая часть объектов общественного питания начали активно торговать через Whats App и Instagram. Как считают эксперты, дальнейшее развитие электронной торговли в регионе только продолжится

На реализацию проектов цифровизации Костанайской области в этом году выделено 11,5 млрд тенге. С помощью этих денег реализовано 69 проектов. К примеру, на фабрике «Баян Сулу» запустили автоматизированную линию по производству вафельных конфет и глазированных шоколадных батонов, а на птицефабрике ТОО «Жас-Канат 2006» модернизировали оборудование для приготовления кормов и транспортировки яйца. При этом, как отмечают в управлении информатизации, в условиях пандемии для работы малого и среднего бизнеса весьма актуальным стало развитие электронной торговли.



«Акиматом Костанайской области прорабатывается запуск фулфилмент центра, который позволит увеличить объемы почтовых отправлений и сократить сроки доставки товаров. На сегодняшний день, КОФ АО «Казпочта» за счет точек франчайзинга дополнительно открыто 25 отделений. В целом по развитию электронной торговли ведется работа по внедрению онлайн контрольно-кассовых машин. Сегодня используются более 35 тыс. единиц кассовых машин в режиме «онлайн», что составляет 97% от всех внедренных ККМ»,- говорит руководитель управления информатизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Азамат Кашиев.



Помимо этого, в Костанайской области сегодня уже действуют 167 субъектов предпринимательства, работающих виртуально. По словам Азамата Кашиева, в этом году налицо рост таких предприятий, потому как в период действия ограничительных мер, большинство объектов общественного питания перешли в сегмент электронной торговли посредством Whats APP и Instagram. Дальнейшему развитию электронной торговли в регионе, по мнению Азамат Кашиева, должен поспособствовать E-commerce центр. Его открытие планируется в декабре этого года.

«E-commerce центр — это специализированный центр, созданный в целях оказания сервисной поддержки бизнеса в сфере электронной торговли. Областной филиал АО «Казпочта» совместно с акиматом Костанайской области приступил к реализации пилотного проекта по внедрению безналичных платежей на коммунальных рынках. Проводится разъяснительная работа среди субъектов бизнеса по популяризации электронной торговли. С начала т.г. проведено 53 семинаров и встреч, размещена информация на 40 стендах и LED-экранах»,- сказал Азамат Кашиев.



Помимо этого областным управлением координации занятости ведется работа по внедрению Социальной ID-карты в Костанайской области. Это многофункциональная пластиковая карта для льготников. На нее планируется начислять адресную социальную помощь, деньги за бесплатное питание в школах, за проезд в общественном транспорте, а также с ее помощью можно будет получать бесплатные лекарства. По мнению чиновников, ее внедрение поможет систематизировать услуги для социальных уязвимых слоев населения. Кроме этого, к карте также можно будет привязать получение пенсий и других пособий.

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